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У Лівії від авіаудару по військовому коледжу загинули близько 30 студентів

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 03:39
У Лівії від авіаудару по військовому коледжу загинули близько 30 студентів
Фото: постраждалі в Тріполі (twitter/digitaljournal)

Передбачається, що до атаки причетні прихильники армії фельдмаршала Халіфа Хафтара

У Лівії внаслідок авіаудару по військовому коледжу в Тріполі як мінімум 28 людей загинули, 18 отримали поранення. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє видання Arabi21.

Як повідомляють лівійські влади, до нападу причетні прихильники командувача лівійської національної армією фельдмаршала Халіфа Хафтара.

Голова Верховного держради Халед аль-Мишри після авіаудару зажадав президента Лівії сформувати "військове уряд" розірвати відносини з країнами, які підтримують Хафтара. До переліку цих країн входять Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

Верховна державна рада Лівії назвала те, що трапилося, мерзенним злочином і порівняла його з вибухом бомби біля табору поліції в 2016 році. Тоді загинули понад 60 осіб, відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, 26 грудня Міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно запросив у Туреччини військову підтримку, щоб відбити наступ східних сил від захоплення столиці Тріполі.

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