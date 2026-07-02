Армия Франции получит рекордный бюджет и "режим тревоги"

Парламент Франции окончательно утвердил рекордный оборонный бюджет страны в размере 436 миллиардов евро к 2030 году. Главным приоритетом станут инвестиции в ракеты, артиллерийские снаряды и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Обновленную редакцию Закона о военном программировании поддержали обе палаты парламента. За документ проголосовали 375 депутатов Национальной ассамблеи, а против выступили только 113 избранников.

Власти Франции объясняют такую щедрость радикальным изменением мировой безопасности. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен заявила, что государство задолжало этот шаг своим гражданам.

"Война высокой интенсивности вернулась в Европу. Соотношение сил ужесточается, гибридные, кибернетические, космические и информационные угрозы размножаются", - подчеркнула чиновник.

Париж внимательно анализирует опыт военных действий в Украине и на Ближнем Востоке. Именно поэтому акцент делают на оружии, которое доказало свою эффективность на поле боя.

Приоритетные направления финансирования включают:

масштабные закупки артиллерийских снарядов;

пополнение запасов современных ракет;

развитие и производство военных дронов;

усиление киберзащиты и космической разведки.

Французская армия значительно усилится к 2020 году, обещает министерша вооруженных сил (инфографика РБК-Украина)

Новый режим тревоги и правила

Закон вводит особый механизм - "состояние тревоги национальной безопасности". Его будут вводить в случае серьезной угрозы для страны. Также этот режим дает правительству чрезвычайные возможности.

Власти смогут игнорировать определенные экологические или градостроительные нормы. Это необходимо для быстрого строительства стратегических объектов. К примеру, чтобы оперативно возвести укрытие для истребителей Rafale.

Также документ разрешает аэропортам и другим частным операторам официально использовать системы борьбы с дронами.

Также хотят подготовить к возможным угрозам и граждан страны. Привычный День обороны станет Днем мобилизации. Главная цель – познакомить молодежь с армией и научить основам военного дела.

Кроме того, закон закрепляет создание нового добровольного государственного сервиса. Это позволит французам добровольно приобщаться к оборонным инициативам.