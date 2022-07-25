Армія дронів. Підписано перші договори на 260 млн гривень для закупівлі беспілотників

Так, Україна отримає 78 мультикоптерів Matrice, що оснащені технологією штучного інтелекту. Вони можуть записувати високоякісні відео, фокусуватися на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку.

Також українські військові отримають дві наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, що придбали завдяки ініціативі Monobank. Також Федоров зазначає, що на них можна буде малювати маркером - залишати послання окупантам.

"Ну і суперзірка закупівлі - 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті", - зазначив Федоров.

Він написав, що Поляков перерахував на "Армію дронів" понад 100 млн гривень.