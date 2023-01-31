"Армия дронов" передала на передовую еще 12 украинских беспилотников, - Минцифры

"Передали для Главного управления разведки 12 птиц украинского производства: 7 БПЛА SKIF и 5 STEN-2", - говорится в сообщении.

При этом специалисты Минцифры уточнили, что SKIF эффективно помогают разведывать территорию, а STEN-2 - атаковать врага с неба и метко целить боеприпасами прямо в тыл оккупантов.

Отмечается, что всего "Армия дронов" отправила на фронт уже 1056 наших беспилотников.

"Продолжаем инвестировать свое время и энергию в развитие military-tech. Потому что технологии и смелость украинских воинов - ключ к победе. Спасибо каждому, кто донатит через UNITED24 на Армию дронов. Благодаря вам вместе с Генштабом и Госспецсвязью можем помогать ВСУ беспилотниками" , - подчеркнули в Минцифре.