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"Армія дронів" передала на передову ще 12 українських безпілотників, - Мінцифри

Фото: 12 українських дронів передано на фронт "Армією дронів" (скріншот: t.me/zedigital)
Автор: Тетяна Зарембо

"Армія дронів" спільно з Держспецзв’язком передали 12 безпілотників українського виробництва для військових, які перебувають на передовій у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Передали для Головного управління розвідки 12 пташок українського виробництва: 7 БПЛА SKIF та 5 STEN-2", - йдеться у повідомленні.

При цьому фахівці Мінцифри уточнили, що SKIF ефективно допомагають розвідувати територію, а STEN-2 - атакувати ворога з неба і влучно цілити боєприпасами просто в тил окупантів.

Зазначається, що всього "Армія дронів" відправила на фронт вже 1056 наших безпілотників.

"Продовжуємо інвестувати свій час та енергію у розвиток military-tech. Тому що технології та сміливість українських воїнів - ключ до перемоги. Дякуємо кожному, хто донатить через UNITED24 на Армію дронів. Завдяки вам разом з Генштабом та Держспецзв'язком можемо допомагати ЗСУ безпілотниками", - підкреслили у Мінцифрі.

Днями РБК-Україна повідомляло, що американська компанія "AeroVironment" продовжить співпрацю з Міністерством оборони України та надаватиме нашим військовим безпілотні літальні апарати.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони планує збільшити закупівлю безпілотників у українських виробників у 2023 році. На цей сегмент хочуть спрямувати 20 млрд гривень.

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Міністерство цифрової трансформації