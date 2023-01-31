"Армія дронів" передала на передову ще 12 українських безпілотників, - Мінцифри

"Передали для Головного управління розвідки 12 пташок українського виробництва: 7 БПЛА SKIF та 5 STEN-2", - йдеться у повідомленні.

При цьому фахівці Мінцифри уточнили, що SKIF ефективно допомагають розвідувати територію, а STEN-2 - атакувати ворога з неба і влучно цілити боєприпасами просто в тил окупантів.

Зазначається, що всього "Армія дронів" відправила на фронт вже 1056 наших безпілотників.

"Продовжуємо інвестувати свій час та енергію у розвиток military-tech. Тому що технології та сміливість українських воїнів - ключ до перемоги. Дякуємо кожному, хто донатить через UNITED24 на Армію дронів. Завдяки вам разом з Генштабом та Держспецзв'язком можемо допомагати ЗСУ безпілотниками", - підкреслили у Мінцифрі.