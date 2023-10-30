ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Производство и количество дронов в Украине увеличено более чем в 100 раз, - Федоров

Украина, Понедельник 30 октября 2023 09:35
UA EN RU
Производство и количество дронов в Украине увеличено более чем в 100 раз, - Федоров Фото: вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

В Украине более чем в 100 раз увеличено производство и количество дронов по сравнению с прошлым годом.

Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал в интервью РБК-Украина.

"Нужно понимать, что это война технологий. Сегодня дроны, РЭБ, защита нашей техники от дронов врага, системы ситуационной осведомленности, спутниковая связь - это важные компоненты технологической войны. Здесь нужна максимальная дерегуляция, открытие рынков, для того чтобы бизнес мог получить контракты, создавать продукты, масштабировать производство", - сказал Федоров.

Он напомнил, что в Украине был создан пилотный проект "Армия дронов". Также были приняты десятки постановлений, законов, дерегулировано это направление и увеличено финансирование.

"И если сравнивать этот год и прошлый год, то более чем в 100 раз увеличено производство и количество дронов, наши Вооруженные силы, вообще все Силы обороны, получат до конца года", - отметил министр.

Федоров также рассказал, что в приложении "Дія" открыли направление военных проектов и сегодня они активно инкорпорируются. Сейчас уже более 40 производителей БПЛА инкорпорировались в "Дію".

"Вот так для меня выглядит эта экосистема, которая позволяет быстро принимать решения и видеть результаты на поле боя от формируемых правительством этих политик", - добавил министр.

Производство дронов в Украине

Как рассказывал бывший министр обороны Украины Алексей Резников, на вооружении наших воинов уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. Сейчас в Украине, как отметил он, настоящий бум производства дронов. В частности, потому, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков, а также производителей вооружения и военной техники.

В частности, Кабинет министров выделил в текущем году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Подробнее о производстве дронов в Украине - в материале РБК-Украина "Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров дрони Мінцифра
NEWS
Россия ночью снова атаковала Украину: сколько целей сбила ПВО
Россия ночью снова атаковала Украину: сколько целей сбила ПВО
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ