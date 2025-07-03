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Армия Британии пополнится украинскими дронами Raybird

Четверг 03 июля 2025 05:23
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Армия Британии пополнится украинскими дронами Raybird Фото: беспилотник Raybird от компании Skyeton (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Армия Великобритании пополнится первоклассным отечественным беспилотником Raybird производства украинской компании Skyeton.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Skyeton.

Украинская компания Skyeton, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем, объявила о создании совместного предприятия с британской компанией Prevail Partners.

Новое предприятие называется Skyeton Prevail Solutions и будет сосредоточено на ускорении серийного производства, поставке и интеграции беспилотной системы в подразделения Вооруженных сил Великобритании.

В компании отмечают, что центральное внимание будет уделено выпуску беспилотного авиационного комплекса Raybird, который выполнил тысячи боевых вылетов в Украине и продемонстрировал "чрезвычайно низкий уровень потерь бортов".

Raybird относится к классу I по стандартам НАТО и имеет конструкцию, которая позволяет менять полезную нагрузку без применения специальных инструментов.

Среди вариантов полезной нагрузки дрона:

  • камеры с расширенными возможностями обнаружения целей;
  • оптика высокого разрешения для разведки;
  • радар с синтетической апертурой (SAR) для получения изображений в темноте или при неблагоприятных погодных условиях;
  • локаторы радиочастот.

В компании отмечают, что беспилотник Raybird пользуется высоким спросом среди боевых подразделений благодаря эффективному выполнению задач, устойчивости к внешним воздействиям и минимальному риску для операторов.

Согласно сообщению Skyeton, украинско-британское предприятие будет масштабировать производство Raybird в Великобритании с последующим его применением в Вооруженных силах Украины, британской армии, а также в Вооруженных силах других стран-партнеров.

Сотрудничество Украины и РФ в производстве БпЛА

Напомним, британское правительство выделило дополнительные миллиарды фунтов стерлингов на внедрение в свою армию ударных дронов с использованием опыта войны Украины с Россией.

Украина и Великобритания запустили совместное производство ударных дронов, которые со временем будут распределяться между странами.

В ходе последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", Британия объявила пакет помощи на поставку дронов на сумму 350 млн фунтов. Это позволит до конца текущего года передать Украине 100 тысяч беспилотников.

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