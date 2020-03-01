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Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрену зустріч по Ідлібу

Новини » Політика     01.03.2020 - 19:11
Глави МЗС Євросоюзу проведуть екстрену зустріч по Ідлібу
Фото: Жозеп Боррель (twitter.com/davidgonzal123)

Засідання проведуть за запитом Греції

Рада Європейського союзу на рівні глав МЗС у найближчі дні проведе екстрене засідання по Ідліу, яке скликано у відповідь на запит Греції. Про це йдеться в поширеному в неділю заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"На найближчому тижні я скликаю екстрене засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, щоб обговорити ситуацію, що навколо Ідліб ситуацію, в тому числі за запитом глави МЗС Греції", - заявив Боррель.

Нагадаємо, Збройні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром в сирійській провінції Алеппо, який контролюється силами режиму Башара Асада. Удар по аеродрому було завдано в суботу ударними БПЛА і артилерії ЗС Туреччини. Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації.

За даними агентства, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.
Міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар оголосив про проведення в Ідлібской зоні деескалації операції "Весняний щит". Глава оборонного відомства заявив, що операція розпочата у відповідь на авіаудар по позиціях турецьких військових, що забрав 27 лютого життя 36 військовослужбовців в зоні деескалації.

Турецька армія вивела з ладу військовий аеродром у сирійському Алеппо Туреччина збила 2 літаки Су-24 Асада та втратила безпілотник
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