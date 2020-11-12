Вірменія заявила про створення безпольотної зони над Карабахом

Сьогодні, 12 листопада, прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що вірменські та російські військові прикрили повітряний простір Вірменії та Нагірного Карабаху. Виняток становлять польоти військової авіації та свідомо повідомленої цивільної авіації.

Про це Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Чутки про появу турецького безпілотника Байрактар ​​в повітряному просторі Єревана є неправдивими. Сили ППО ЗС Вірменії спільно з ВКС Росії прикрили повітряний простір Вірменії та Нагірного Карабаху, це закриті для польотів зони", - написала вона.

Нагадаємо, в понеділок увечері у Вірменії, неподалік від кордону з Азербайджаном, був збитий російський військовий вертоліт Мі-24. За попередніми даними, в результаті події дві людини загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Після цього Азербайджан заявив, що випадково збив російський військовий вертоліт Мі-24. Баку приніс співчуття сім'ям загиблих членів екіпажу і заявив про готовність до виплати компенсації.

Крім того, за цим фактом Генпрокуратура Азербайджану завела кримінальну справу.