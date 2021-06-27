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Азербайджан заявив про обстріли на кордоні з боку Вірменії

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Неділя 27 червня 2021 14:15
Азербайджан заявив про обстріли на кордоні з боку Вірменії Фото: Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: РБК-Україна

Вірменські збройні сили піддали обстрілу позиції армії Азербайджану в напрямку Кельбаджарського району. Обстріл тривав періодично протягом 12 годин.

Про це заявили в Міноборони Азербайджану.

Так, за даними азербайджанської сторони, з 14:50 26 червня приблизно до 03:00 27 червня підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій, розташованих поблизу села Йухари Шорджа Вардениського району, періодично піддавали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської армії в напрямку сіл Зейлик і Імамбінасі Кельбаджарського району.

"Втрат і поранених серед особового складу Азербайджанської армії немає.
В даний час ситуація в цьому напрямку стабільна, оперативна обстановка знаходиться під контролем наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на кордоні Азербайджану і Вірменії військові влаштували перестрілку.

РБК-Україна писало, що Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів.

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