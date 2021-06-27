Азербайджан заявив про обстріли на кордоні з боку Вірменії
Вірменські збройні сили піддали обстрілу позиції армії Азербайджану в напрямку Кельбаджарського району. Обстріл тривав періодично протягом 12 годин.
Так, за даними азербайджанської сторони, з 14:50 26 червня приблизно до 03:00 27 червня підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій, розташованих поблизу села Йухари Шорджа Вардениського району, періодично піддавали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської армії в напрямку сіл Зейлик і Імамбінасі Кельбаджарського району.
"Втрат і поранених серед особового складу Азербайджанської армії немає.
В даний час ситуація в цьому напрямку стабільна, оперативна обстановка знаходиться під контролем наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що на кордоні Азербайджану і Вірменії військові влаштували перестрілку.
РБК-Україна писало, що Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів.