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Азербайджан заявив про поранення військового вірменськими солдатами

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Азербайджан, Вівторок 06 липня 2021 19:27
Азербайджан заявив про поранення військового вірменськими солдатами Фото: вірменські солдати поранили азербайджанського військового (twitter.com Karabakh_MoD)
Автор: Дмитро Левицький

Азербайджан заявив про поранення свого військовослужбовця поблизу села Аліагали в Агдамському районі. Азербайджан стверджує, що військовий отримав поранення в результаті нападу вірменських збройних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Азербайджану.

Зазначається, що обстріл азербайджанських військових стався у районі, де розміщені російські миротворчі війська.

"В результаті обстрілу поранено військовослужбовця азербайджанської армії старшого гизиря Дадашова Сакіта Ахлімана, який був залучений до робіт з благоустрою доріг", - заявили в Міноборони.

Пораненому надали медичну допомогу та евакуювали до військового госпіталя.

"Командування російських миротворчих сил і турецько-російський спільний моніторинговий центр були проінформовані з метою проведення розслідування інциденту", - додали в міністерстві.

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