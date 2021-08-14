Азербайджан готовий запобігти новій війні з Вірменією, - Алієв

Азербайджану не потрібна нова війна з Вірменією, але при необхідності країна готова її запобігти. Баку також хоче підписати мирний договір і провести делімітацію кордонів, проте з боку Єревана відповіді досі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Азербайджану Ільхама Алієва турецькому телеканалу CNN Turk .

"Ми свою історичну місію виконали (звільнили Нагірний Карабах - ред.). Нам не потрібна нова війна", - сказав Алієв.

Він зазначив, що у Вірменії є ті, хто не витягнув уроки з війни. Азербайджанські військові бачать, що Єреван перекидає військових в Карабах.

"Ми кілька разів піднімали це питання, але безрезультатно. Тому кілька днів тому наше Міноборони виступило з відповідною заявою. Якщо Вірменія готується до війни, то ми це уникнемо", - додав Азербайджанський лідер.

За його словами, Баку хоче підписати мирний договір з Єреваном і провести делімітацію кордонів, однак відповіді від Єревана досі не отримано.