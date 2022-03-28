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Вірменія передала Росії чотири винищувачі Су-30 разом з пілотами, - ЗМІ

Фото: винищувачі Су - 30 (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Турецькі ЗМІ повідомляють, що Вірменія направила бойові літаки і льотчиків для боротьби на боці російської армії. У повідомленні йдеться про те, що Вірменія закупила ці літаки в 2020 році для використання в конфлікті в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HaberGlobal.

Видання HaberGlobal, з посиланням на свої джерела в турецькій розвідці повідомило, що Вірменія передала Росії чотири винищувачі Су-30 разом з підготовленими пілотами, для війни в Україні.

"Продовжуючи протягом багатьох років політику окупації Південного Кавказу, Вірменія тепер підтримує російську окупацію України", - йдеться в повідомленні видання.

За заявою джерела ці літаки були закуплені Вірменією в 2020 році, для конкуренції з винищувачами F-14 і F-15.

Нагадаємо, що Нагірному Карабасі введено воєнний стан.

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