UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами, - СМИ

Фото: Истребители Су-30 (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Турецкие СМИ сообщают, что Армения направила боевые самолеты и летчиков для борьбы на стороне российской армии. В сообщении говорится о том, что Армения закупила эти самолеты в 2020 году для использования в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HaberGlobal.

Издание HaberGlobal, со ссылкой на свои источники в турецкой разведке сообщило, что Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с подготовленными пилотами, для войны в Украине.

"Продолжая в течение многих лет политику оккупации Южного Кавказа, Армения теперь поддерживает российскую оккупацию Украины", - говорится в сообщении издания.

По заявлению источника эти самолеты были закуплены Арменией в 2020 году, для конкуренции с истребителями F-14 и F-15.

Напомним, что Нагорном Карабахе введено военное положение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрменияВторжение России в Украину