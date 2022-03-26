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Невизнаний Карабах запровадив воєнний стан. Росія звинуватила Азербайджан у порушенні угод

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Нагірний Карабах, Субота 26 березня 2022 20:52
Невизнаний Карабах запровадив воєнний стан. Росія звинуватила Азербайджан у порушенні угод Фото: Боєць армії невизнаної НКР (twitter.com/mod_karabakh)
Автор: Антон Федорців

У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці вирішили запровадити воєнний стан на фоні нової напруги між Азербайджаном і Вірменією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Президент НКР Араїк Арутюнян підписав указ про тимчасове обмеження прав і свобд в умовах оголошеного воєнного стану. На цей час обмежили право на свободу зібрань, страйків, а також заборонена робота низки організацій.

Окрім того, Міноборони РФ звинуватило Азербайджан у порушенні домоволеностей щодо Карабаху. Азербайджанські військові нібито зайшли в зону відповідальності російських миротворців і обстріляли підрозділи армії НКР.

"Наразі командуванням російського миротворчого контингенту вживаються заходи для врегулювання ситуації та повернення військ у початкове становище. Азербайджанській стороні направлений заклик по відводу військ", – додали в Міноборони РФ.

Натомість азербайджанські військові заявили, що бійці невизнаної НКР намагалися вчинити диверсію проти армії Азербайджану. Збройний же інцидент із обстрілом підрозділів ворога там спростували.

Нагадаємо, що частина військово-політичного керівництва Білорусі намагається втягнути країну до війни проти України на боці РФ.

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