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Вірменія послаблює карантин на тлі зростання нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 13:58
Вірменія послаблює карантин на тлі зростання нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У понеділок відкриються магазини, ресторани та бари, а також буде знято заборону на пересування

Вірменія з понеділка знову відкриє магазини, ресторани та бари, відновить виробництво і скасує обмеження на пересування, попри зростання нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, в країні зафіксовано 2386 випадків коронавірусу і 35 смертей, причому число інфекцій зросло з середніх значень нових випадків в день до більш ніж 100 в останні дні, в тому числі 134 - в середу. Відзначимо, в країні проживає 3 мільйони осіб.

Віцепрем'єр Тигран Авинян повідомив, що в понеділок відкриються невеликі магазини, салони краси та хімчистки. Водночас в соцмережах повідомляють, що будівельна та обробна промисловість також будуть працювати у звичайному режимі.

При цьому торгові центри, ринки та всі школи й коледжі залишаться закритими. Громадський транспорт залишиться призупиненим.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив минулого тижня, що країна готується зняти більшість обмежень і послабити тиск на економіку, падіння якої в цьому році очікується на 2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вірменії протягом 10 днів планують зняти заборону на економічну діяльність, якщо "нічого екстреного не трапиться".

Також РБК-Україна писало, що 13 квітня уряд Вірменії прийняв рішення про продовження надзвичайного стану в країні на місяць у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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