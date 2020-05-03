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Армения ослабляет карантин на фоне роста новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 13:58
Армения ослабляет карантин на фоне роста новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В понедельник откроются магазины, рестораны и бары, а также будет снят запрет на передвижение

Армения с понедельника вновь откроет магазины, рестораны и бары, возобновит производство и отменит ограничения на передвижение, несмотря на рост новых случаев коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, в стране зафиксировано 2386 случаев коронавируса и 35 смертей, причем число инфекций возросло со средних значений новых случаев в день до более чем 100 в последние дни, в том числе 134 - в среду. Отметим, в стране проживает 3 миллиона человек.

Вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что в понедельник откроются небольшие магазины, салоны красоты и химчистки. В то же время в соцсетях сообщают, что строительная и обрабатывающая промышленность также будут работать в обычном режиме.

При этом торговые центры, рынки и все школы и колледжи останутся закрытыми. Общественный транспорт останется приостановленным.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил на прошлой неделе, что страна готовится снять большинство ограничений и ослабить давление на экономику, падение которой в этом году ожидается на 2%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армении в течение 10 дней планируют снять запрет на экономическую деятельность, если "ничего экстренного не случится".

Также РБК-Украина писало, что 13 апреля правительство Армении приняло решение о продление чрезвычайного положения в стране на месяц в связи с пандемией коронавируса.

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