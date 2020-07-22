Вірменія звинуватила Азербайджан в атаці на військовий об'єкт, Баку заявив про дезінформацію

Фото: азербайджанський військовий (wikipedia.org Mangust777)

У Міноборони Вірменії заявили про втрати з азербайджанської сторони

У Міноборони Вірменії заявили, що Збройні сили Азербайджану атакували бойову позицію "Анвах" ("Безстрашний") на північному сході Вірменії і зазнали втрат. У Єревані спростували інформацію про атаку на вірменський пост.

Про це у Facebook написала Шушан Степанян, прес-секретар Міноборони Вірменії.

"Сьогодні о 22:30 в напрямку позиції "Анвах" ("Безстрашний") підрозділу спеціального призначення противника здійснили черговий напад. Підрозділи вірменських ВС відбили атаку противника, завдавши йому значних втрат", - написала Степанян.

Вона додала, що, за попередніми даними, з азербайджанської сторони є втрати і "спецпризначенці, які опинилися в пастці".

"З вірменської сторони втрат немає", - зазначила Степанян.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану спростувало інформацію про атаку на вірменський пост, повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

"Ніякої нової атаки в тому напрямку з нашого боку не було. Навпаки, на нашій ділянці державного кордону зберігається спокій, у нас немає ніяких втрат", - заявив начальник прес-служби Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

Однак, за його словами, "з того боку кордону" спостерігається паніка серед вірменських військовослужбовців.

"Раніше ми чули постріли зі стрілецької зброї на позиціях підрозділів ЗС Вірменії. Судячи з усього, сталася чергова стрілянина між вірменськими військовослужбовцями. Хочу ще раз сказати, що ніякої нової атаки і тим більше втрат з нашого боку немає і не було. Повідомлення вірменської сторони є черговою дезінформацією", - сказав Даргяхли.

Нагадаємо, 12 липня азербайджанські та вірменські військові обмінялися обстрілом на кордоні.

В результаті бойових зіткнень на азербайджано-вірменського кордону загинули двоє військовослужбовців ЗС Азербайджану, п'ять отримали поранення.

Також повідомлялося, що 16 липня Вірменія і Азербайджан заявили про відновлення боїв на кордоні, збройне протистояння загострилося і триває з 12 липня; відомо про загибель близько 20 осіб з обох сторін.

Зазначимо, що в період з 1988 року по 12 травня 1994 року між Вірменією і Азербайджаном йшла війна на етнічному ґрунті за контроль над Нагірним Карабахом. Проте, військові зіткнення між країнами не припинилися і після підписання мирного договору.