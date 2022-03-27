Баку-Москві: немає ніякого "Нагірного Карабаху", є Азербайджан. РФ слід вибирати формулювання
Міністерство оборони Азербайджану відреагувало на заяву російського військового відомства щодо "Нагірного Карабаху". Підкреслюється, що в країні немає такої адміністративної одиниці і закликали Москву правильно вказувати назви територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Азербайджану.
"На території Азербайджану немає адміністративно-територіальної одиниці під назвою «Нагірний Карабах». Назва села, згадуваного в заяві, не Фурух, а Фаррух", - йдеться в заяві.
Міноборони Азербайджану закликало російське військове відомство відповідно до положень Тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії і незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій країни.
Також від Москви зажадали не представляти в спотвореній формі рух Збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" і правильно вказувати назву територій Азербайджану.
Нагадаємо, 26 березня Росія звинуватила Азербайджан у порушенні мирної угоди щодо "Нагірного Карабаху" і зажадала вивести азербайджанські війська із зони відповідальності так званих "російських миротворців".
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