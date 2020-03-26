У Вірменії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу

У Вірменії зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Повідомляється, що помер 72-річний пацієнт єреванській лікарні "Норк".

Вірменії посилив заходи в рамках режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу. Так, були введені обмеження на вільне пересування громадян. Тепер при виході з будинку всі громадяни зобов'язані мати при собі паспорт або ID-карту.

Зазначимо, що у Вірменії ввели режим надзвичайного стану. Він триватиме місяць - до 16 квітня.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я підтвердило 156 випадків коронавірусу в Україні. З них п'ять летальних випадків, один пацієнт видужав.