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Вірменія ввела надзвичайний стан на місяць

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 13:59
Вірменія ввела надзвичайний стан на місяць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайний стан вводиться з 16 березня по 16 квітня

Уряд Вірменії оголосив надзвичайний стан в країні на місяць у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що надзвичайний стан вводиться в країні з 16 березня по 16 квітня. Рішення Кабінету міністрів Вірменії повинен схвалити сьогодні парламент.

За станом на 16 березня у Вірменії підтверджені 30 випадків коронавіруса. Один з пацієнтів уже вилікувався. Понад 300 людей залишаються на карантину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Нідерландах через коронавіруса закрили всі школи. Школи будуть відкриті тільки для дітей батьків, у яких життєво важлива робота (працівники охорони здоров'я або служби невідкладної допомоги). Бари, ресторани і спортивні клуби також будуть закриті.

Також повідомлялося, що з 16 березня у Румунії вводять надзвичайний стан.

Відзначимо, в Україні 16 березня масово підсилюють карантин у містах. Так про закриття всіх ТРЦ, магазинів та закладів громадського харчування вже оголосили в Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Ужгороді, Полтаві, Миколаєві, Івано-Франківську, Тернополі.

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