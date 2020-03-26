В Армении зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что умер 72-летний пациент ереванской больнице "Норк".

равительство Армении ужесточило меры в рамках режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Так, были введены ограничения на свободное передвижение граждан. Теперь при выходе из дома все граждане обязаны иметь при себе паспорт или ID-карту.

Отметим, что в Армении ввели режим чрезвычайного положения. Он продлится месяц - до 16 апреля.

Кроме того, Министерство здравоохранения подтвердило 156 случаев коронавируса в Украине. Из них пять случаев летальных, один пациент выздоровел.