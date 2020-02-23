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Вірменія перекриває кордон з Іраном через коронавірус

Новини » Політика     23.02.2020 - 18:33
Вірменія перекриває кордон з Іраном через коронавірус
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Кордон з Іраном перекривають на два тижні

Уряд Вірменії планує перекрити на два тижні кордон з Іраном через поширення в цій країні нового коронавіруса. Про це в неділю написав в Facebook прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

"Шановні співвітчизники, уряд прийме рішення на два тижні перекрити кордон Іраном. Буде припинено повітряне сполучення між нашими країнами і в'їзд людей через КПП "Мегри"", - повідомив Пашинян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Туреччина з 23 лютого закриває кордон з Іраном через спалах нового коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, число непідтверджених випадків перевищує 700, а кількість інфікованих перевищує 40. Число жертв вірусу в Ірані досягло восьми чоловік. Відзначимо, що точний період карантину ще не встановлено. Влада країни найближчим часом оголосить, коли буде відкрито сухопутний кордон і чи будуть зупинені залізничні рейси.

За даними TOLO News, Афганістан слідом за Туреччиною закриває кордон з Іраном через коронавірус.

Відзначимо, що за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросло на 202 і досягло показника 1402.

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