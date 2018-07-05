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Інтерв'ю

У Вірменії затримали брата екс-президента країни при спробі втечі

НовиниПолітика    05.07.2018 - 16:49
Фото: Олександр Саргсян (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)
Фото: Олександр Саргсян (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)

Саргсяну і його сім'ї не дозволили полетіти в Париж

Олександр Саргсян, брат екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна, був затриманий при спробі залишити країну. Про це повідомила вірменська газета "Грапарак" з посиланням на джерела в Службі нацбезпеки республіки, передає Apsny.ge.

Співробітники спецслужби затримали Олександра Саргсяна разом з родиною в аеропорту Єревану - "Звартноц".

"Співробітники Служби нацбезпеки єреванського міжнародного аеропорту Звартноц не дали Саргсяну і його сім'ї полетіти в Париж. Після того як сім'я Саргсянов була знята з рейсу, спецслужби почали обшук у їхній квартирі", - повідомило джерело.

Пізніше стало відомо, що в результаті обшуку в квартирі брата екс-президента слідчі знайшли зброю, гроші і дороговартісне полотно відомого художника.

"Олександр Саргсян зараз знаходиться в Службі нацбезпеки Вірменії", - відзначає газета.

Нагадаємо, раніше поліція Вірменії затримала Олександра Саргсяна. Про це повідомляє видання "Новини-Вірменія"

У Вірменії поліція затримала брата екс-президента країни Голова Спеціальної слідчої служби Вірменії покинув свій пост
Теги публікації: Армения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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