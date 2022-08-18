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В АРМА передали майно нардепа-колаборанта Ковальова на 18 млн гривень

Фото: нардеп-колаборант Олексій Ковальов (facebook_com)
Автор: Наталія Юрченко

Майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова передали в управління АРМА. Загальна сума арештованого становить понад 18,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що суд заарештував частки народного депутата в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Крім того, арешт наклали на майно "ТРК Інтеррадіо", тобто на інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Ковальов.

Справа Ковальова

У квітні ДБР відкрило проти нардепа кримінальне провадження, а у липні йому оголосили підозру про державну зраду.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав і почав співпрацювати з ворогом. Він зайняв посаду заступника голови у незаконно створеному РФ "уряді Херсонської області".

Пізніше суд арештував майно колаборанта, а на телеканалі депутата провели обшуки. Також правоохоронці встановлюють, чи причетний Ковальов до незаконного вивезення українського зерна і солі в Росію.

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