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АРМА начало искать управленцев для "Межигорья"

Новости » Общество    23.11.2018 - 20:42
АРМА начало искать управленцев для "Межигорья"
Фото: Межигорье (РБК-Украина)

В АРМА объясняют это тем, что в соответствии с законодательством АРМА не может тратить бюджетные средства на содержание и обслуживание активов

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ищет управленцев для резиденции "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АРМА.

"Управление активами осуществляется на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их стоимости. Управляющий имеет право на плату, а также на возмещение необходимых расходов, понесенных им в связи с управлением активами, которые отчисляются непосредственно из доходов от использования принятых в управление активов. Управляющий не вправе отчуждать активы, принимаемые им в управление", - отмечают в пресс-службе.

Свое решение о поиске управленцев в АРМА объясняют тем, что в соответствии с законодательством АРМА не может тратить бюджетные средства на содержание и обслуживание активов.

"Однако соответствующие меры могут и должны организовываться управляющим, отобранным в порядке, установленном законом, и оплачиваться исключительно из доходов от управления, получаемых управляющим в процессе коммерческого использования активов", - отметили в АРМА.

Ранее сообщалось, что ГПУ передала в суд дело о завладении объектами "Пуща-Водица" и "Межигорье".

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