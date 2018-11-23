АРМА начало искать управленцев для "Межигорья"

Фото: Межигорье (РБК-Украина)

В АРМА объясняют это тем, что в соответствии с законодательством АРМА не может тратить бюджетные средства на содержание и обслуживание активов

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ищет управленцев для резиденции "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АРМА.

"Управление активами осуществляется на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их стоимости. Управляющий имеет право на плату, а также на возмещение необходимых расходов, понесенных им в связи с управлением активами, которые отчисляются непосредственно из доходов от использования принятых в управление активов. Управляющий не вправе отчуждать активы, принимаемые им в управление", - отмечают в пресс-службе.

Свое решение о поиске управленцев в АРМА объясняют тем, что в соответствии с законодательством АРМА не может тратить бюджетные средства на содержание и обслуживание активов.

"Однако соответствующие меры могут и должны организовываться управляющим, отобранным в порядке, установленном законом, и оплачиваться исключительно из доходов от управления, получаемых управляющим в процессе коммерческого использования активов", - отметили в АРМА.

Ранее сообщалось, что ГПУ передала в суд дело о завладении объектами "Пуща-Водица" и "Межигорье".