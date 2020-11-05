В Аризоні спалахнули протести після повідомлень про перемогу там Байдена

В одному з ключових штатів США Аризоні спалахнули протести після виборів. Прихильники Дональда Трампа вийшли на акцію після повідомлень про перемогу в штаті Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters.

Близько 200 демонстрантів зібралися біля виборчого центру в столиці Аризони Фініксі. Деякі з них були озброєні гвинтівками і пістолетами. Протестуючі скандували "Припиніть злодійства" і "Порахуй мій голос". Між демонстрантами та правоохоронцями сталися сутички.

Нагадаємо, раніше Fox News і Associated Press заявили про перемогу на виборах в Аризоні Джо Байдена. При цьому поки пораховано лише 70% голосів. Перемога в Аризоні дасть кандидату 11 голосів вибірників, що значно підвищило б шанси Байдена стати президентом. На виборах в 2016 році перемогу в штаті здобув Трамп.

Нагадаємо, в США на тлі підрахунків голосів на виборах президента почалися протести. На вулиці почали виходити люди з вимогами, щоб влада "підраховували кожен голос" і зупинили застосування сили поліцейськими.

Також РБК-Україна писало, що в Нью-Йорку в ході протестів затримали щонайменше 20 демонстрантів.

Крім цього повідомлялося, що в Портленді ввели Національну гвардію.

Відзначимо, зараз в США завершується підрахунок голосів на виборах президента. Невелика перевага має Байден.