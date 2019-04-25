У Франції поліція почала перевірку Нотр-Дама після пожежі

Фото: Нотр-Дам де Парі (GettyImages)

Експерти з трьох поліцейських установ будуть збирати зразки і шукати докази щодо того, що викликало пожежу

Французькі поліцейські почали оглядати собор Нотр-Дам де Парі вперше після пожежі. Про це повідомляє Associated Press.

Експерти з трьох поліцейських установ будуть збирати зразки і шукати докази щодо того, що викликало пожежу. Минулого тижня поліція приходила з попереднім візитом, але не змогла провести ретельний огляд до тих пір, поки структура собору не була захищена.

Нагадаємо, в Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі. В результаті події обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося також врятувати терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що влада Парижа прийняли рішення побудувати поруч з постраждалим під час пожежі Нотр-Дама тимчасовий дерев'яний собор. У тимчасовому соборі можна буде молитися і будуть проводитися служби.

Крім того, в Парижі собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Також представник компанії, яка встановлювала будівельні ліси, повідомив, що робітники порушували правила безпеки і курили на місці проведення робіт. Однак, він виключив наявність зв'язку між курінням робітників і пожежею в соборі.