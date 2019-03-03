Архієпископа Климента хочуть звинуватити в "дрібному хуліганстві", - адвокат

Климента хочуть звинуватити в "нецензурній лайці"

Адвокат Николай Полозов, который находится в отделении полиции, куда доставили задержанного российскими силовиками в оккупированном Крыму архиепископа Климента сообщил, что они намерены предъявить ему обвинения в мелком хулиганстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Полозов рассказал, что по предварительной информации, сотрудники российской полиции, которые занимались задержанием Климента, составили на него рапорт за "матерился в общественном месте".

"Обычно, когда человека нужно задержать, так и делается: составляется вымышленный рапорт о том, что такое было, и потом суд и полиция делают вид, что так и было на самом деле", - заявил Полозов.

Также адвокат рассказал, что о предъявлении такого обвинения архиепископу Клименту заявил представитель полиции РФ в оккупированном Крыму.

"Замначальника полиции Симферополя Никитин объявил архиепископу Клименту, что его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань", - рассказал Полозов.

Напомним, сегодня, 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща). Как сообщалось, Климента задержали на автовокзале оккупированного Симферополя, архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенным'узницы Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация).