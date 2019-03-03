Архієпископ Климент повідомив про причину свого затримання

Климента затримали у зв'язку з "пограбуванням" в його церкві

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан в оккупированном Крыму из-за сообщения об "ограблении" его церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Украина.

Как сообщил Климент, он был задержан из-за сообщения об "ограблении" церкви в оккупированном Симферополе, в которой служит архиепископ. Сначала архиепископа задержали в дежурной части Симферопольского автовокзала, а затем его отправили в центральное отделение оккупационной полиции.

"Минут за 20 (после задержания - ред.) вышел дежурный райотдела и сказал, чтобы я ждал следователя, потому что поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал что "ограбили" церковь в Симферополе на улице Севастопольская. То есть, по их логике, кто-то позвонил и сказал, что обокрали мою церковь", - рассказал Климент.

Пока Климент ожидает своего адвоката и следователя.

Напомним, сегодня, 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща). Как сообщалось, Климента задержали на автовокзале оккупированного Симферополя. Архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация).

Добавим, в оккупированном Российской Федерацией Крыму незаконно находятся 34 гражданина Украины, на территории России - 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряков, незаконно захваченных в Керченском проливе в прошлом году.