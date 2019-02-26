В окупованому Криму незаконно утримуються 34 українця, - Денісова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

У РФ незаконно утримуються 35 політв'язнів і 24 військовополонених моряка

В окупованому Росією Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 військовополонених українських моряка, незаконно захоплених в Керченській протоці в минулому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової, опубліковане в Facebook.

Денісова на міністерській панельній дискусії про порушення прав людини українських військовополонених і політичних заручників в Росії розповіла, що в результаті військових дій, які тривають вже 5 років, 10 тис. чоловік були вбиті і 24 тис. отримали поранення.

"34 громадянина України незаконно утримуються в пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму, і 35 - на території Росії. Багатьом з них не надається медична допомога та належні умови утримання", - повідомила Денісова.

Крім того, Денісова зазначила, що 20-річний політв'язень Павло Гриб знаходиться в надкритичному стані і вимагає лікарського втручання, а Едем Бекіров - інвалід I-ї групи, який потребує щоденного медичного догляду. Також вона нагадала, що місце перебування Володимира Балуха досі залишається невідомим. Крім того, омбудсмен нагадала про українських моряків, які незаконно утримуються в РФ. Вона підкреслила, що троє моряків під час захоплення російською стороною були поранені, і їм потрібне термінове лікування.

Омбудсмен закликала продовжити тиск на Росію до безумовного звільнення військовополонених. І підтвердила готовність України до будь-якого обміну громадян.

Нагадаємо, прокуратура АР Крим направила в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі докази використання Російською Федерацією цивільного населення в якості "живих щитів" під час анексії півострова.