Археологи обнаружили лодку времен Христа: простое совпадение или важный знак?

Вторник 26 августа 2025 19:27
Археологи обнаружили лодку времен Христа: простое совпадение или важный знак? Археологи нашли лодку, которой могла принадлежать Христу (фото: wikimedia.org/AxelHH)
Автор: Анна Шиканова

В Галилейском море найдена уникальная деревянная лодка, которая датируется первым веком. Археологи считают, что она принадлежала рыбакам эпохи Иисуса, и ее открытие может дать новый контекст одной из самых известных библейских историй - о шествии Иисуса по воде.

Связана ли эта лодка с Иисусом Христом и что говорят о ней археологи, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как ее нашли

Лодка, названная "Лодка Иисуса", была найдена в 1986 году во время сильной засухи, когда уровень воды в Галилейском море резко упал. Братья Моше и Юваль Луфан, археологи-любители из кибуца Гиносар, обнаружили в иле железные гвозди и остатки деревянного судна.

"Это лодка именно такого типа, который упомянут в Евангелиях. Она рассчитана примерно на 12 человек и соответствует описаниям рыболовных судов того времени", - отмечает археолог Дэнни Герман.

Археологи определили, что эта лодка была сделана еще в римскую эпоху, а радиоуглеродный анализ подтвердил ее возраст - примерно первый век. Ее форма и конструкция свидетельствуют, что она принадлежала простым рыбакам. Судно могло вмещать около 12 человек - именно столько, сколько, по Евангелию, было апостолов.

Почему его связывают с Иисусом

Библейский археолог Дэнни Герман объясняет, что это именно тот тип лодки, который упоминается в Новом Завете. Евангелисты Матфей, Марк и Иоанн описывают, как ученики Иисуса оказались в буре посреди моря, а Христос подошел к ним, идя по волнам. Интересно, что место находки - возле современного Гиносара - в древности называлось Геннисарет. Именно туда, по Библии, пристали апостолы после чуда.

Рядом с лодкой нашли обломки посуды и глиняную лампу, которые могли использовать во время ночных плаваний - еще один отклик к библейским историям.

"Масляная лампа, найденная возле лодки, свидетельствует о том, что ее использовали для ночного путешествия, как и в евангельской истории о том, как Иисус успокоил море", - сказал Герман, отметив, что артефакт был похоронен в том же слое ила, что и судно, что свидетельствует об использовании его пассажирами.

Археологи обнаружили лодку времен Христа: простое совпадение или важный знак?

Как выглядит лодка, которая могла принадлежать Иисусу (скриншот)

Спасти артефакт было непросто

Извлечь лодку из грязи оказалось гонкой со временем - дожди могли в любой момент снова поднять уровень воды. В течение 12 дней и ночей археологи и волонтеры работали без остановки. Древесина, пролежавшая без кислорода веками, начала крошиться на воздухе, поэтому ее обернули стекловолокном и пеной, чтобы перевезти в безопасное место.

Дальнейшая консервация продолжалась 16 лет. Ил постепенно заменили специальным раствором, который остановил разрушение.

Где увидеть "Лодку Иисуса" сегодня

С 2000 года она выставлена в музее Игаля Аллона в Гиносаре. Тысячи христианских паломников и туристов приезжают сюда, чтобы собственными глазами увидеть реликвию, которая напрямую связана с евангельскими историями.

"Мы никогда не сможем доказать, что сам Иисус был в этой лодке. Но она точно такого же типа, который использовали рыбаки на Галилейском море в те времена. И она именно такая, какая описывается в библейских историях об Иисусе Христе", - признает археолог.

