На Волыни откопали уникальное ожерелье, которому более 800 лет: как выглядит это украшение

Украинские археологи совершили незаурядное открытие в городе Владимир на Волыни. Во время раскопок на территории Окольного города, датируемого XII-XIII веком, был найден редкий экземпляр - стеклянное ожерелье княжеской эпохи.

Что известно об этом украшении, как выглядит это ожерелье, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора администрации государственного историко-культурного заповедника Виктора Баюка в Facebook.

Находка, вероятно, принадлежала местной "моднице" времен Киевской Руси. Это комплект из 289 стеклянных бусин, нанизанных на нить.

Большинство из них - 288 бусин - имеют желто-янтарный цвет, а одна, придающая украшению особый шарм, - нежно-голубой.

Диаметр каждой бусины составляет 0,4-0,6 сантиметра, а общая длина ожерелья достигает 120 сантиметров. Вес всего комплекта - 103 грамма.

Археологи нашли ожерелье, которому более 800 лет (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

После детального изучения и научной проработки украшение передадут во Владимирский исторический музей.

Там оно станет частью постоянной экспозиции, позволяя посетителям прикоснуться к истории и увидеть, какими были украшения женщин княжеской эпохи.

Эта уникальная находка также может стать источником вдохновения для создания сувенирной продукции.

Копии ожерелья в натуральную величину вполне могут превратиться в аутентичный "княжеский мерч" Владимира.

Археологи нашли ожерелье, которому более 800 лет (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Археологические исследования были проведены Волынской археологической экспедицией ГП "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины в сотрудничестве с Волынским национальным университетом имени Леси Украинки и администрациями заповедников в Луцке и Древнем Владимире.