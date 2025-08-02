ua en ru
Сб, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На Волыни откопали уникальное ожерелье, которому более 800 лет: как выглядит это украшение

Суббота 02 августа 2025 09:30
UA EN RU
На Волыни откопали уникальное ожерелье, которому более 800 лет: как выглядит это украшение На Волыни нашли ожерелье княжеской эпохи, которому 800 лет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские археологи совершили незаурядное открытие в городе Владимир на Волыни. Во время раскопок на территории Окольного города, датируемого XII-XIII веком, был найден редкий экземпляр - стеклянное ожерелье княжеской эпохи.

Что известно об этом украшении, как выглядит это ожерелье, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора администрации государственного историко-культурного заповедника Виктора Баюка в Facebook.

Находка, вероятно, принадлежала местной "моднице" времен Киевской Руси. Это комплект из 289 стеклянных бусин, нанизанных на нить.

Большинство из них - 288 бусин - имеют желто-янтарный цвет, а одна, придающая украшению особый шарм, - нежно-голубой.

Диаметр каждой бусины составляет 0,4-0,6 сантиметра, а общая длина ожерелья достигает 120 сантиметров. Вес всего комплекта - 103 грамма.

На Волыни откопали уникальное ожерелье, которому более 800 лет: как выглядит это украшение

Археологи нашли ожерелье, которому более 800 лет (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

После детального изучения и научной проработки украшение передадут во Владимирский исторический музей.

Там оно станет частью постоянной экспозиции, позволяя посетителям прикоснуться к истории и увидеть, какими были украшения женщин княжеской эпохи.

Эта уникальная находка также может стать источником вдохновения для создания сувенирной продукции.

Копии ожерелья в натуральную величину вполне могут превратиться в аутентичный "княжеский мерч" Владимира.

На Волыни откопали уникальное ожерелье, которому более 800 лет: как выглядит это украшениеНа Волыни откопали уникальное ожерелье, которому более 800 лет: как выглядит это украшение

Археологи нашли ожерелье, которому более 800 лет (фото: facebook.com/bayuk.viktor)

Археологические исследования были проведены Волынской археологической экспедицией ГП "Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины" Института археологии НАН Украины в сотрудничестве с Волынским национальным университетом имени Леси Украинки и администрациями заповедников в Луцке и Древнем Владимире.

Вас может это заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
украшение История Украины археологические раскопки
Новости
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому