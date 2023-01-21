В Аргентине произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Парагвае

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что в центральной провинции Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.
Эпицентр подземных толчков находился в 517 км к северо-востоку от большого города в центральной части страны - Кордовы, возле города Сантьяго-дель-Эстеро, а ячейка - на глубине 589 км.
"Подземные толчки ощущались в Парагвае и Чили", - написал USGS в Twitter.
На данный момент информации о пострадавших и серьезных разрушениях нет.
Недавно РБК-Украина сообщало, что на северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Кроме того, мы писали, что в Индонезии 16 января произошло землетрясение мощностью 6 баллов по шкале Рихтера, район Северной Суматры.
Напомним, что 9 января в море Банда близ Индонезии и Восточного Тимора произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6.
Добавим, что 15 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 в провинции Элязыг в восточной Анатолии.
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