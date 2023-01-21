В Аргентине произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Парагвае

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что в центральной провинции Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV .

Эпицентр подземных толчков находился в 517 км к северо-востоку от большого города в центральной части страны - Кордовы, возле города Сантьяго-дель-Эстеро, а ячейка - на глубине 589 км.

"Подземные толчки ощущались в Парагвае и Чили", - написал USGS в Twitter.

На данный момент информации о пострадавших и серьезных разрушениях нет.