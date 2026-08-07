В Аргентине массовые митинги из-за законопроекта о продаже земли иностранцам

Тысячи людей вышли к зданию Сената, заявляя, что предложенные изменения могут создать риск для контроля страны над собственными землями. В то же время правительство утверждает, что реформа необходима для привлечения инвестиций и упрощения экономических процедур.

Акция протеста была организована левыми политическими движениями и профсоюзами у здания Сената, где рассматривается законопроект "О неприкосновенности частной собственности".

По данным агентства EFE, поначалу протест проходил мирно. В то же время AFP сообщало, что часть демонстрантов начала бросать камни и другие предметы в милицию.

Что не так с законопроектом о частной собственности

Споры вызвали положения законопроекта, который должен изменить правила использования сельских земель, упростить процедуры выселения и ограничить возможности государства по изъятию частной собственности.

Отдельное возмущение вызвало предложение увеличить предел владения землей для иностранных покупателей с 15% до 25% территории страны. Однако после волны критики правящая партия решила удалить этот пункт из законопроекта.

Правительство Хавьера Милея заявляет, что реформа поможет Аргентине привлечь иностранные инвестиции и сделать правила собственности более понятными бизнесу.

Оппоненты президента, напротив, предупреждают о риске потери контроля над национальными ресурсами. Во время протестов участники держали плакаты с надписями "Родина не продается".

Сколько уже выкуплено земель иностранцами Аргентины

По данным исследования 2025 г., проведенного исследователями из Университета Буэнос-Айреса и других академических учреждений, около 5% территории Аргентины уже находится в собственности иностранных компаний. Это примерно соответствует площади Англии.

Авторы исследования отмечают, что в некоторых регионах доля иностранного владения землей уже превышает действующий лимит в 15%.

В то же время, сторонники реформы считают, что открытие земельного рынка может стимулировать экономический рост страны, которая годами борется с высокой инфляцией и нехваткой инвестиций.