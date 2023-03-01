"Нам нужен мир". МИД Аргентины призвал РФ прекратить войну против Украины

Вторжение России в Украину должно прекратиться и оно не только дестабилизировало мир, но и повлияло на цены в Аргентине.

Об этом заявил министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Associated Press .

"Латинская Америка - это зона мира, самая густонаселенная зона мира. И у нас нет военных разработок и военной инфраструктуры, чтобы участвовать в войне, которую мы требуем закончить и не продолжать", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Аргентина с самого начала осудила вторжение России.

"Аргентина считает, что принцип территориальной целостности был нарушен Россией. Аргентина всегда выступала с таким же заявлением на международных форумах. Нам нужен мир, а эскалация только разрушит... особенно когда речь идет о создании прочного мира", - сказал он.

Кафьеро добавил, что война, начавшаяся после пандемии COVID-19, привела к росту цен на продовольствие, удобрения и энергию, что также отразилось на Аргентине.

"Несмотря на то, что мы являемся производителями, влияние на цены, конечно, вызвало высокую инфляцию", - сказал он.

Напомним, ранее Аргентина отправила в Украину новую партию гуманитарной помощи.

Кроме того, ранее президенты Аргентины и Колумбии предложили удвоить дипломатию для прекращения войны РФ против Украины.

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