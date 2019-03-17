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Аргентина закрила повітряний простір для Boeing 737 MAX


Закриття повітряного простору викликане крахом даної моделі

Аргентина приняла решение временно закрыть воздушное пространство для полетов на самолетах Boeing 737 MAX после принятых мер другими странами из-за двух авиакатастроф с участием данной модели самолета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение вызвано недавней авиакатастрофой модели этого самолета в Эфиопии, в результате которого погибло 157 человек, а также авиакатастрофой авиарейса компании Lion Air шестью месяцами ранее, когда самолет также разбился вскоре после взлета, что привело к смерти 189 человек.

Сообщается, что постановление правительства будет опубликовано в понедельник, 18 марта. Национальное управление гражданской авиации заявило, что решение касается всех типов самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 Max 9. Запрет будет действовать до завершения расследования последней аварии.

Напомним, Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX.  В то же время производство данной модели продолжается, эксперты в области авиастроения отмечают, что в связи с запретами на полеты многие авиалинии могут отказаться от заказанных лайнеров.

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