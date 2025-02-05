Аргентина вслед за США выходит из ВОЗ

США вышли из ВОЗ

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ВОЗ.

Он также аннулировал письмо прошлого президента Джо Байдена к генсеку ООН (от 20 января 2021 года) об отмене действия указа Трампа во время первой каденции о начале процедуры выхода страны из ВОЗ.

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