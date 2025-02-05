Аргентина вслід за США виходить із ВООЗ

США вийшли із ВООЗ

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ.

Він також анулював лист минулого президента Джо Байдена до генсека ООН (від 20 січня 2021 року) про скасування дії указу Трампа під час першої каденції про початок процедури виходу країни із ВООЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.