Аргентина пом'якшить карантин і відкриє кордон для щеплених іноземців з 1 листопада

Відзначається, що з 1 листопада в країну дозволять в'їзд повністю щепленим від коронавірусу іноземцям без обов'язкової самоізоляції. Ті, хто не надасть сертифікат про вакцинацію, повинні пройти карантин і надати результат тесту на антиген, а також на сьомий день здати ПЛР-тест.

З 1 жовтня в Аргентину дозволять в'їзд іноземців з сусідніх країн без ізоляції по безпечних коридорах, затверджених МОЗ країни.

Міністр охорони Здоров'я Аргентини Карла Віззотті заявила, що в країні також послаблюються обмеження щодо коронавірусу. Зокрема, скасовується обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі.

"Ми рухаємося до повного відновлення діяльності",- сказала вона на пресконференції, додавши, що країна переживає дуже позитивні моменти, але пандемія не закінчилася і слід дотримуватися обережності.