Аргентина смягчит карантин и откроет границу для привитых иностранцев с 1 ноября

Отмечается, что с 1 ноября в страну разрешат въезд полностью привитым от коронавируса иностранцам без обязательной самоизоляции. Те, кто не предоставит сертификат о вакцинации, должны пройти карантин и предоставить результат теста на антиген, а также на седьмой день сдать ПЦР-тест.

С 1 октября в Аргентину разрешат въезд иностранцев из соседних стран без изоляции по безопасным коридорам, утвержденных Минздравом страны.

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виззотти заявила, что в стране также ослабляются ограничения по коронавирусу. В частности, отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе.

"Мы движемся к полному восстановлению деятельности", - сказала она на пресс-конференции, добавив, что страна переживает очень позитивные моменты, но пандемия не закончилась и следует соблюдать осторожность.