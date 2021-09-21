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Аргентина пом'якшить карантин і відкриє кордон для щеплених іноземців з 1 листопада

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Буенос-Айрес, Вівторок 21 вересня 2021 16:20
Аргентина пом'якшить карантин і відкриє кордон для щеплених іноземців з 1 листопада Фото: Аргентина з 1 листопада дозволить в'їзд без карантину для повністю вакцинованих іноземців (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Аргентини оприлюднила плани щодо ослаблення обмежень щодо коронавірусу. Серед них пом'якшення прикордонного контролю, розширення комерційної діяльності та відмова від обов'язкового носіння масок на відкритому повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ Аргентини.

Відзначається, що з 1 листопада в країну дозволять в'їзд повністю щепленим від коронавірусу іноземцям без обов'язкової самоізоляції. Ті, хто не надасть сертифікат про вакцинацію, повинні пройти карантин і надати результат тесту на антиген, а також на сьомий день здати ПЛР-тест.

З 1 жовтня в Аргентину дозволять в'їзд іноземців з сусідніх країн без ізоляції по безпечних коридорах, затверджених МОЗ країни.

Міністр охорони Здоров'я Аргентини Карла Віззотті заявила, що в країні також послаблюються обмеження щодо коронавірусу. Зокрема, скасовується обов'язкове носіння масок на відкритому повітрі.

"Ми рухаємося до повного відновлення діяльності",- сказала вона на пресконференції, додавши, що країна переживає дуже позитивні моменти, але пандемія не закінчилася і слід дотримуватися обережності.

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Аргентина Карантин Коронавірус
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