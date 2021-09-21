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Аргентина смягчит карантин и откроет границу для привитых иностранцев с 1 ноября

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Буэнос-Айрес, Вторник 21 сентября 2021 16:20
Аргентина смягчит карантин и откроет границу для привитых иностранцев с 1 ноября Фото: Аргентина с 1 ноября разрешит въезд без карантина для полностью вакцинированных иностранцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Аргентины обнародовали планы по ослаблению ограничений по коронавирусу. Среди них смягчение пограничного контроля, расширение коммерческой деятельности и отказ от обязательного ношения масок на открытом воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава Аргентины.

Отмечается, что с 1 ноября в страну разрешат въезд полностью привитым от коронавируса иностранцам без обязательной самоизоляции. Те, кто не предоставит сертификат о вакцинации, должны пройти карантин и предоставить результат теста на антиген, а также на седьмой день сдать ПЦР-тест.

С 1 октября в Аргентину разрешат въезд иностранцев из соседних стран без изоляции по безопасным коридорам, утвержденных Минздравом страны.

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виззотти заявила, что в стране также ослабляются ограничения по коронавирусу. В частности, отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе.

"Мы движемся к полному восстановлению деятельности", - сказала она на пресс-конференции, добавив, что страна переживает очень позитивные моменты, но пандемия не закончилась и следует соблюдать осторожность.

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Аргентина Карантин Коронавирус
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