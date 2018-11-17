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ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклої субмарини San Juan

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 09:27
ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклої субмарини San Juan
Фото: затонула в Аргентині субмарина (twitter.com/Armada)

Військову субмарину San Juan виявили на глибині 800 метрів

Зниклий в листопаді минулого року аргентинський підводний човен San Juan виявлено затонулим на глибині 800 метрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Військово-морських сил Аргентини.

Повідомляється, що підводний човен виявили на глибині 800 метрів в ході пошукової операції, яку проводила американська компанія Ocean Infinity. Пошуки проходили з допомогою дистанційно керованого апарату.

Нагадаємо, зв'язок з підводним човном San Juan зник 15 листопада 2017 року. На борту субмарини знаходилися 44 людини. До пошукової операції були залучені кораблі і літаки, аргентинська влада повідомляла, що у команди підводного човна було достатньо продовольства, щоб провести в морі кілька днів.

Однак рятувальна операція була офіційно припинена 1 грудня 2017 року. За словами представників ВМС, час пошуку екіпажу підводного човна було перевищено вдвічі від планованого. За 15 днів операції військові та рятувальники з 18 країн не змогли виявити жодних слідів зниклої субмарини. 5 грудня 2017 року офіційно визнали загибель екіпажу підводного човна.

 

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