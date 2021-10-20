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Аргентина скасувала обмеження на прибуття туристів в країну

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Аргентина, Середа 20 жовтня 2021 00:38
Аргентина скасувала обмеження на прибуття туристів в країну Фото: Аргентина скасувала обмеження на прибуття в країну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Влада Аргентини зняла у вівторок всі обмеження на прибуття в країну авіарейсами, введені раніше через пандемію. У вівторок пройшло 14 днів після вакцинації 50% населення Аргентини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національного управління цивільної авіації південноамериканської країни.

На цей час в країну можуть в'їжджати аргентинці, іноземні резиденти або туристи, які проживають в сусідніх країнах і пройшли вакцинацію від COVID-19.

З 1 листопада починається відкриття в'їзду в Аргентину для вакцинованих з інших країн світу. Вони не мають здавати тест на антиген після прибуття, але зберігається необхідність здачі ПЛР-тесту на коронавірус на території країни.

Громадяни Аргентини, які не пройшли вакцинацію повністю, після в'їзду мають здати тест на антиген, а потім ПЛР-тест, щоб припинити обов'язкову семиденну ізоляцію.

За даними влади, до теперішнього моменту повний курс вакцинації пройшли близько 25 млн з 45,8 млн жителів республіки.

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