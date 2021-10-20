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Аргентина отменила ограничения на прибытие туристов в страну

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Аргентина, Среда 20 октября 2021 00:38
Аргентина отменила ограничения на прибытие туристов в страну Фото: Аргентина отменила ограничения на прибытие в страну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Аргентины сняли во вторник все ограничения на прибытие в страну авиарейсами, введенные ранее из-за пандемии. Во вторник прошло 14 дней после вакцинации 50% населения Аргентины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национального управления гражданской авиации южноамериканской страны.

На данный момент в страну могут въезжать аргентинцы, иностранные резиденты или туристы, проживающие в соседних странах и прошедшие вакцинацию от COVID-19.

С 1 ноября начинается открытие въезда в Аргентину для вакцинированных из других стран мира. Они не должны будут сдавать тест на антиген по прибытии, но сохраняется необходимость сдачи ПЦР-теста на коронавирус на территории страны.

Граждане Аргентины, которые не прошли вакцинацию полностью, после въезда должны сдать тест на антиген, а затем ПЦР-тест, чтобы прекратить обязательную семидневную изоляцию.

По данным властей, к настоящему моменту полный курс вакцинации прошли около 25 млн из 45,8 млн жителей республики.

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