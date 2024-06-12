Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине самолетов Super Etendard, - СМИ

Как пишет издание, речь идет об отправке пяти боевых самолетов Super Etendard, которые выведены из эксплуатации из-за эмбарго, которое Великобритания применяет против Аргентины в результате Фолклендской войны.

"Участие Франции является ключевым для преодоления этого геополитического препятствия, и канцлер Диана Мондино и министр обороны Луис Петри работали неделями над продвижением этого секретного шага, который также предусматривает участие Соединенных Штатов и НАТО", - пишет издание.

Пять истребителей хранятся на военно-воздушной базе Эспора в Пуэрто-Бельграно, поскольку необходимы патроны, позволяющие катапультировать сиденья пилота в случае чрезвычайной ситуации.

Аргентина не имеет доступа к этим картриджам из-за эмбарго, наложенного Британией, и с тех пор, как самолеты прибыли в Аргентину, "их никогда нельзя было использовать". Предполагается, что Франция отремонтирует их и передаст Украине.

Что известно о самолете Super Etendard

Самолет Super Etendard - французский сверхзвуковой палубный штурмовик. Разработан на базе самолета "Этандар" IVM. Совершил первый полет 28 октября 1974 года. Построено 85 самолетов.

Поставлялся на экспорт в Аргентину, несколько машин недолгое время эксплуатировались ВВС Ирака. Самолет получил большую известность во время Фолклендской войны.

В ВМС Франции самолеты этого типа снимаются с вооружения, к 2015 году их планируется полностью заменить многоцелевыми истребителями Dassault Rafale.

Фолклендская война

Фолклендская или Мальвинская война 1982 года - война между Великобританией и Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) Островами.

Ни Аргентина, ни Великобритания формально не объявляли друг другу войны; с точки зрения обоих, военные действия выглядели восстановлением контроля за своей законной территорией.

Война завершилась решительной победой Великобритании, контролирующей острова и сейчас.

Участие Аргентины в саммите мира

Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил принять участие в саммите мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. До этого, около недели назад, сообщалось, что аргентинский лидер не приедет на мероприятие.