Діана

Фолклендська або Мальвінська війна 1982 року - війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) Островами.

Ні Аргентина, ні Велика Британія формально не оголошували одна одній війни; з погляду обох, воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією.

Війна завершилася рішучою перемогою Великої Британії, яка контролює острови понині.

Участь Аргентини у саміті миру

Президент Аргентини Хав'єр Мілей все ж таки вирішив взяти участь у саміті світу по Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. До цього, близько тижня тому, повідомлялося, що аргентинський лідер не приїде на захід.