Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, - ЗМІ

Аргентина активно обговорює з Францією передачу Україні літаків-штуромовиків Super Etendard. Нині вони перебувають у неробочому стані через ембарго, запроваджене Великою Британією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infobae.
Діана
Фолклендська або Мальвінська війна 1982 року - війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) Островами.
Ні Аргентина, ні Велика Британія формально не оголошували одна одній війни; з погляду обох, воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією.
Війна завершилася рішучою перемогою Великої Британії, яка контролює острови понині.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей все ж таки вирішив взяти участь у саміті світу по Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. До цього, близько тижня тому, повідомлялося, що аргентинський лідер не приїде на захід.
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