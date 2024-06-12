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Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, - ЗМІ

Фото: літаки Super Etendard хоче передати Україні Аргентина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Аргентина активно обговорює з Францією передачу Україні літаків-штуромовиків Super Etendard. Нині вони перебувають у неробочому стані через ембарго, запроваджене Великою Британією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Infobae.

Діана 

Фолклендська або Мальвінська війна 1982 року - війна між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими (Мальвінськими) Островами.

Ні Аргентина, ні Велика Британія формально не оголошували одна одній війни; з погляду обох, воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією.

Війна завершилася рішучою перемогою Великої Британії, яка контролює острови понині.

Участь Аргентини у саміті миру

Президент Аргентини Хав'єр Мілей все ж таки вирішив взяти участь у саміті світу по Україні, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. До цього, близько тижня тому, повідомлялося, що аргентинський лідер не приїде на захід.

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Аргентина