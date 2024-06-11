Президент Аргентины передумал насчет своего участия в саммите мира, - СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил принять участие в саммите мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clarin .

По информации издания, Милей принял решение о своем участии в саммите мира "в последние минуты". Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский направил ему специальное послание с призывом участвовать хотя-бы в церемонии открытия саммита 15 июня.

Также, как пишет Clarin, около 20 аргентинских организаций, которые представляют украинскую диаспору, направили аргентинскому президенту письмо с аналогичным призывом.

Журналисты уточняют, что Милей мог получать сообщения о необходимости участия в саммите мира не только из Киева, но и из Вашингтона.

Ожидается, что вместе с президентом Аргентины мероприятие в Швейцарии посетит его сестра и министр обороны Аргентины Луис Петри.