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Президент Аргентины передумал насчет своего участия в саммите мира, - СМИ

Буэнос-Айрес, Вторник 11 июня 2024 22:52
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Президент Аргентины передумал насчет своего участия в саммите мира, - СМИ Фото: Хавьер Милей, президент Аргентины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил принять участие в саммите мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clarin.

По информации издания, Милей принял решение о своем участии в саммите мира "в последние минуты". Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский направил ему специальное послание с призывом участвовать хотя-бы в церемонии открытия саммита 15 июня.

Также, как пишет Clarin, около 20 аргентинских организаций, которые представляют украинскую диаспору, направили аргентинскому президенту письмо с аналогичным призывом.

Журналисты уточняют, что Милей мог получать сообщения о необходимости участия в саммите мира не только из Киева, но и из Вашингтона.

Ожидается, что вместе с президентом Аргентины мероприятие в Швейцарии посетит его сестра и министр обороны Аргентины Луис Петри.

Участие Милея в саммите мира

Напомним, ранее издание Lа Nасion писало о том, что президент Аргентины Хавьер Милей не будет участвовать в саммите мира.

Это было связано с тем, что глава аргентинского государства хочет находится в своей стране во время празднования Национального дня свободы Латинской Америки 17 июня и Дня флага 20 июня.

Официально эту информацию в Аргентине не подтверждали.

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