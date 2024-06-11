Президент Аргентины передумал насчет своего участия в саммите мира, - СМИ
Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил принять участие в саммите мира по Украине, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clarin.
По информации издания, Милей принял решение о своем участии в саммите мира "в последние минуты". Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский направил ему специальное послание с призывом участвовать хотя-бы в церемонии открытия саммита 15 июня.
Также, как пишет Clarin, около 20 аргентинских организаций, которые представляют украинскую диаспору, направили аргентинскому президенту письмо с аналогичным призывом.
Журналисты уточняют, что Милей мог получать сообщения о необходимости участия в саммите мира не только из Киева, но и из Вашингтона.
Ожидается, что вместе с президентом Аргентины мероприятие в Швейцарии посетит его сестра и министр обороны Аргентины Луис Петри.
Участие Милея в саммите мира
Напомним, ранее издание Lа Nасion писало о том, что президент Аргентины Хавьер Милей не будет участвовать в саммите мира.
Это было связано с тем, что глава аргентинского государства хочет находится в своей стране во время празднования Национального дня свободы Латинской Америки 17 июня и Дня флага 20 июня.
Официально эту информацию в Аргентине не подтверждали.
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