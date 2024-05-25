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Аргентина хочет присоединиться к коалиции для возвращения украинских детей из России

Фото: Аргентина хочет присоединиться к коалиции для возвращения украинских детей (flickr.com/nicstang)
Автор: Карина Левицкая

Украинская делегация сегодня совершила визит в Аргентину. Встреча между странами была организована Министерством иностранных дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Возглавила украинскую делегацию советница – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Вместе с послом Украины в Аргентинской Республике Юрием Клименко они встретились с представителями правительства и Национального конгресса Аргентины, а также с послами стран - членов ЕС, украинским обществом, студентами, преподавателями, экспертами и местными СМИ.

"Голос Аргентины должен уверенно звучать в коалиции стран, ведь у вас есть собственные травматические воспоминания и утраченные детские судьбы. Объединив усилия для спасения похищенных украинских детей во исполнение 4-го пункта Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, страны мира вместе смогут создать новую, эффективную систему защиты детей по всему миру", - сказала Герасимчук.

Аргентинская сторона заверила, что работает в ближайшее время присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Проект декларации о присоединении аргентинские парламентарии уже вынесли на рассмотрение высшего законодательного органа.

На встречах также говорили о плане Bring Kids Back UA, охватывающем все аспекты решения вопросов похищения россиянами украинских детей и возвращения их домой.

Заметим, что коалиция по возвращению украинских детей была основана 2 февраля 2024 года. Это совместная инициатива Украины и Канады. К коалиции присоединились уже 36 стран.

Возвращение украинских детей

Напомним, украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.

На днях Украине удалось вернуть с оккупированных территорий еще 13 детей вместе с их семьями. Однако для возвращения всех детей, похитивших россияне, необходима мировая поддержка.

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